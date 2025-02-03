Asgari ücrete yüzde 30 ona yüzde 33 zam! Maliyetler öyle bir arttı ki... 'Hiçbir şey göründüğü gibi değil'

Maliyetlerin artması esnafı vurmaya başladı. 2024 yılında 12,5 liradan satılan simit gayriresmi olarak artırmaaya devam ediyor. Birçok fırın geçen temmuz bu yana simidi 15 TL’den satarken son günlerde yine gayriresmi yapılan zamla 20 liradan satılmaya başlandı.

SİMİDE ZAM GELİYOR

HaberTürk'e konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, 8 kere teklif verildiğini ancak resmi olarak bir zam yapılmadığını kaydetti. Gündemlerinde zam olduğunu belirten Özdemir, "Ham maddelerdeki yüksek artıştan dolayı böyle bir teklif çalışmamız var. 1 hafta falan oldu teklifimizi ilettik, beklemedeyiz. Önceden Odalar Birliği komisyonda belli oluyordu ama artık bakanlığa bağladılar. Bakanlığın teklifini bekliyoruz tabii ki" sözlerini kullandı.

"ZAM TALEP ETTİK"

"Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil" diyerek esnafın gayriresmi zam yapmak zorunda kaldığının altını çizen Özemir, "Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, sigorta primleri yükseldi. Bu yüzden zam talep ettik" ifadelerini kullandı.

KDV'DE DÜZENLEME TALEBİ

Son olarak küçük esnafın zor durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, KDV'lerde mal alımlarında yüzde 1 ödediklerini, çıkışlarında ise yüzde 10 ödediklerini anımsatarak bunun düzeltilmesini talep etti.