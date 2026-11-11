Asgari ücrete yüzde 30 zam formülüne ek: 36.500 TL'yi aşıyor! İşte masadaki senaryolar

2027 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Kritik süreç öncesi açıklamalar gelmeye devam ederken senaryolar da konuşuluyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak İşte tahminlere göre o rakamlar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammındayken çeşitli formüller üzerine hesaplar yapılıyor. Peki, masada hangi senaryolar var?

ATV Haber'de yer alan habere göre; SGK Uzmanı Melis Elmen "Mevcut senaryolardan biri %28.4'lük yani 2026 yılının gerçekleşen enflasyonuna göre bir artış gerçekleşir ise 36.049 TL'lik bir asgari ücret zammı mümkün olacaktır" dedi. Bir diğer zam formülünün ise %30 olduğu belirtilirken bu oranda bir artış yapılması durumunda asgari ücretin 36.498 TL olabileceği kaydedildi.

REFAH PAYI İHTİMALİ

Masada bunlara ek olarak bir de refah payı ihtimali olduğu aktarıldı. Elmen "Konuşulan bu verilerin dışında bir refah payı yani %5'lik bir artış beklentisi var. Komisyon sonrasında Cumhurbaşkanının onayıyla artış gerçekleşebilir ya da gerçekleşmiş olan enflasyon üzerine %5'lik artış komisyondan da çıkabilir" ifadelerini kullandı. Yani %30'luk zam formülüne ek olarak %5 eklenirse toplam zam oranı %35 oluyor. Böylece asgari ücretin 37 bin 902 liraya yükselebileceği belirtildi.

Öte yandan Elmen "En iyi ihtimalle de %40'lık bir senaryo bekliyoruz. %40'lık artışta da 39.306 TL asgari ücrete bir net zam belirtisi var" dedi.

Bir diğer formülün ise %45'lik artış olduğu, bu senaryonun hayata geçmesi halinde 28.075 TL olan net asgari ücretin 40.709 liraya yükselebileceği aktarıldı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için nihai karar Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından verilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni ücret üzerinde uzlaşmaya varabilmek için en az 4 toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.