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Asgari ücrete zammı konuşurken ekonomiye 91 milyar dolar kaybettirdik! Çalışanı mutlu edemeyen şirketler sınıfta kaldı: Borsa İstanbul verilerinden ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.08.2024 07:28
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Halâ ‘asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışma süresi değişecek mi?’ diye tartışırken dikkat çeken bir veri paylaşıldı. Çalışanların en çok mutlu olduğu şirketler açıklandı. Türkiye dünya üzerinde iş yerindeki stresin en yüksek olduğu ülke olurken, çalışanların mutsuzluğunun şirketlerin gelirlerini doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Buna göre mutsuz çalışan Türk ekonomisine 91 milyar dolarlık kayıp yaşattı!

Asgari ücrete zammı konuşurken ekonomiye 91 milyar dolar kaybettirdik! Çalışanı mutlu edemeyen şirketler sınıfta kaldı: Borsa İstanbul verilerinden ortaya çıktı

Happy Workplaces Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeyi başaran ve Borsa İstanbul'da işlem gören 24 şirket son bir yılda yüzde 95,8 büyüme kaydederken, BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin büyüme oranı yüzde 46,1'de kaldı. Aradaki yüzde 49,7'lik kaybın Türk ekonomisine bir yıllık maliyeti 91 milyar dolar oldu.

Bu yılki analiz sonuçlarına göre Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeyi başaran ve Borsa İstanbul'da işlem gören Adel, Alarko Holding, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Aydem Enerji, Çimsa, Çimentaş, Doğanlar Mobilya Grubu, Enerjisa, Enka, Hitit Bilgisayar, Kimpur, Kordsa, Lila Kağıt, Migros, Nuh Çimento, Otokar, Özerden, Polisan Holding, Türk Tuborg, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Ülker'den oluşan 24 şirketlik portföy 1 Ağustos 2023 - 1 Ağustos 2024 döneminde yüzde 95,8 oranında büyüdü.

Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 100 şirketin büyüme oranı ise yüzde 46,1'de kaldı. Aradaki yüzde 49,7'lik kaybın Türk ekonomisine bir yıllık maliyeti 91 milyar dolar oldu.

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MUTLULUK HER YERDE KAZANDIRIYOR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Türker Baş, “Mutluluk sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kazandırıyor. Happy Workplaces Global'in ‘2024 Dünyanın En Mutlu İş Yerleri' raporundaki analiz sonuçları, 2010-2024 döneminde, raporda yer alan 23 ülkenin tümünde mutlu iş yerlerinin ortalamanın üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Örneğin ABD'nin En Mutlu İş Yerleri, S&P 500 endeksindeki şirketlerden yüzde 50,7, Almanya'nın En Mutlu İşyerleri, DAX endeksindeki şirketlere göre yüzde 98,1, Kanada'nın En Mutlu İşyerleri S&P/TSX endeksindeki şirketlere göre yüzde 91 daha fazla büyüme kaydettiler” dedi.

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TÜRKİYE DÜNYA ÜZERİNDE İŞ YERİNDEKİ STRESİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE

Gallup'un 2024 yılında yayınladığı 142 ülkeyi kapsayan ve yaklaşık 146 bin görüşmeye dayanan Pozitif Deneyim Endeksinde Türkiye 140'ıncı sırada yer aldı. Rapora göre, Bangladeş, Mısır, Yemen, Nepal gibi ülkelerdeki insanlar, Türkiye'deki insanlara göre gün içinde daha fazla pozitif deneyimler yaşayabiliyorlar.
Türkiye'deki genel mutsuzluk kaçınılmaz olarak iş yerlerine de yansıyor. Yine Gallup tarafından yayınlanan Global İş Gücünün Durumu raporu, Türkiye'nin, iş yerindeki stresin en yüksek olduğu ülke olduğunu gösteriyor. Buna göre çalışanların yüzde 68'i gün içerisinde stres yaşarken, yüzde 48'inde bu his gün içerisinde öfkeye dönüşüyor. Türkiye'de işini tutku ile yapan çalışanların oranı ise sadece yüzde 12.

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MUTSUZLUK MALİYETİ ARTIYOR

Prof. Dr. Türker Baş, iş yerlerinde artan mutsuzluğun etkilerini; “2023 yılında Happy Workplaces şirketleri, BIST 100 şirketlerine göre yüzde 22,2 oranında daha fazla büyümüştü ancak aradaki makas 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı. Bu veriler, çalışanlardaki mutsuzluğun şirketlerin finansallarını doğrudan etkilediğini ve bu olumsuz etkinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Mutlu iş yerleri ise düşük turnover ve yüksek bireysel performans sayesinde krizlere daha dayanıklı hale geldiklerinden, tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam edebiliyorlar” şeklinde özetledi.

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91 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

BIST 100 şirketlerinin 1 Ağustos 2023 tarihli toplam piyasa değeri 6,09 trilyon liraydı. BIST 100 şirketleri, HPW portföyü oranında büyüme göstermiş olsalardı, 1 Ağustos 2024 tarihindeki toplam piyasa değeri 11.92 trilyon TL olacaktı. Ancak büyüme oranı yüzde 46,1'de kaldığı için 1 Ağustos 2024 tarihli toplam piyasa değeri 8.89 trilyon TL'de kaldı. Sadece BIST 100 şirketleri için 1 yıllık kayıp, 3.01 trilyon TL (91 milyar dolar) oldu.

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asgari ücret
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