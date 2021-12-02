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Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin! Prof.Dr. Sefer Şener açıkladı

02.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Sefer Şener, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şener, ücret önerisini "Beklentimiz 4000 liranın üzerinde olmaya başladı" diyerek açıkladı.

Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin! Prof.Dr. Sefer Şener açıkladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgi Prof.Dr. Sefer Şener asgari ücretle ilgili beklentisini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunun Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücretle beklentilerimiz artıyor. Bakanlık çıkan anketleri göz önüne alacaksa, yüksek bir zam gelebilir. Toplumda yüksek bir beklenti oluşturdu. Yüksek oranlı bir artış gerçekleşecektir. Beklentimiz 4000 liranın üzerinde olmaya başladı. Hükümet yüksek oranlı artışın tarafı. Bütün bunları birleştirdiğimizde bu rakamlar yakalanacak gibi duruyor. Toplumun büyümeden pay alması gerekiyor. Asgari ücretle beklentimiz yüksek oldu.

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2'NCİ TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkışta tekrar açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "İnşallah karşılıklı anlayış içinde beklentilere sonuç verebilecek anlayışı ben şahsen bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2'nci toplantının 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te Türk-İş'te, 3'üncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılacağı belirtildi.

"ŞU ANA KADAR OLMUŞUN ÇOK FEVKİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medya mensuplarının asgari ücretle ilgili sorulara da yanıt vermişti.

Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü


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Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...
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