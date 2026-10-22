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Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Eskişehir'de yaşayan araç tutkunu Velat Ceylan çocukluk hayalini gerçekleştirerek piyasa değeri 9 milyon TL'lik araç aldı. Arabayı Irak'tan getirdiğini belirten asgari ücretli Ceylan kendine maliyetinin 850 bin TL olduğunu ve aracın masrafını karşılayabilmek için yemekten kıstığını söyledi. Velat başka gelirinin olmadığını da vurguladı.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Irak'tan getirttiği, Türkiye piyasasındaki değeri 8-9 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştiren Eskişehirli 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, bu devasa aracı çalıştırıp yürütebilmek adına arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek masraflarından dahi kesinti yapıyor.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 1

850 BİN TL'YE GETİRDİ

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 2

AYLIK 30 BİN TL MAAŞ

Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 3

MASRAFLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 4

YEMEĞİNDEN KISIYOR YİNE DE VAZGEÇMİYOR

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 5

"ZOR ŞARTLARDA ALDIM"

Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diye konuştu.

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL lik arabası! Yemekten kısıyorum 6

"BENİ VARLIKLI ZANNEDİYORLAR"

Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşçi Araç araba lüks
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