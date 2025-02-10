Asgari ücretlinin gözü Temmuz'da! Cepteki para şimdiden eridi... Ara zam için ilk açıklama geldi

2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 olmuştu. Milyonlarca asgari ücretli ise 2025 yılı için yüzde 30 zam almış ve 17 bin 2 lira olan maaşları 22 bin 104 lira olmuştu. Ancak yeni asgari ücret milyonlarca çalışanın cebine girmeden Ocak ayında erimesi sonucu satın alma gücü düştü.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyonu için yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltmesinin ardından gözler maaşlara çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini açıkladı.

SON 23 YILDA ASGARİ ÜCRET

Son 23 yılı değerlendiren Karakaş, 2000-2002 yılları arasında her yıl 4 kez belirlenip zamlandığı, 2003 yılında 3 kez, 2004 yılından itibaren 2015 yılına kadar her yıl 2 kez belirlenip zamlandığı söyledi. 2016'dan 2022'ye kadar ise yılda 1 kere zam yapıldığını aktardı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Karakaş asgari ücrete ara zam yapılmasının kaçınılmaz bir noktada olduğunu kaydederek şu cümleleri sarf etti:

"Bu bağlamda son yıllarda gittikçe bozulan gelir dağılımına bağlı olarak asgari ücretliler aleyhine ortaya çıkan yüksek gelir eşitsizlikleri ve fakirleşme ile ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmazdır"

Şu anda asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlatan Karakaş, şunları söyledi:



"Diğer yandan yasa gereği asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda olması gerekmektedir. Bu bağlamda şimdiden açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretin 2026 yılına kadar uygulanması belirtilen düzenlemenin özüne de aykırı olacaktır"