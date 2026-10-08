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Asgari ücrette masadaki en yüksek rakam belli oldu!

Milyonlarca çalışan 2027 yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Tarihin yaklaşmasıyla hesaplama maratonu hız kazandı. Şuanda net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücret için yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masaya 5 farklı zam senaryosu geldi.

Asgari ücrette masadaki en yüksek rakam belli oldu!
Cansu Çamcı

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalar da başladı. Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu.

TGRT'nin haberine göre; Pazarlık masasının ilk iki güçlü senaryosu ekonomi yönetiminin hedeflerine dayanıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin uygulanması durumunda net asgari ücrete 7 bin 861 TL zam yapılarak maaş 35 bin 936 TL’ye çıkacak.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük tahmin baz alındığında ise net artış 7 bin 973 TL’yi bulacak ve çalışanların eline geçen ücret 36 bin 49 TL seviyesine yükselecek.

Asgari ücrette masadaki en yüksek rakam belli oldu! 1

PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ MAAŞI 36 BİN 400 LİRAYA TAŞIYOR

Ekonomi yönetiminin tahminlerine karşın piyasanın beklentileri zam oranını biraz daha yukarı çekiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,61’lik tahmine göre net asgari ücret 8 bin 313 TL artışla 36 bin 389 TL olurken; AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı anketteki yüzde 29,66’lık orana göre net maaş 36 bin 403 TL’ye ulaşıyor. Her iki piyasa senaryosunda da zam tutarı 8 bin 300 TL sınırını aşıyor.

MASADAKİ EN YÜKSEK RAKAM BELLİ OLDU

Masada bulunan 5. ve en yüksek senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasından çıktı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 gerçekleşeceği öngörüsüne dayanan bu hesaplamaya göre, mevcut ücrete net 8 bin 532 TL zam yapılması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yeni net asgari ücret 36 bin 608 TL’ye kadar yükselecek.

Asgari ücrette masadaki en yüksek rakam belli oldu! 2

MARATON ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA BAŞLIYOR

Masada yer alan 5 farklı rakam olası senaryoları netleştirse de yeni zam oranında nihai kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, yeni dönemin pazarlık maratonuna resmi olarak Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE AÇIKLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tarafların pazarlık masasında hangi oranda ve rakamda uzlaşacağı kamuoyu tarafından yakından izlenirken, 2027 yılı boyunca geçerli olacak yeni net ve brüt asgari ücret rakamlarının Aralık ayının son günlerinde açıklanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Merkez Bankası
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