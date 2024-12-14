Asgari ücrette zam beklentisi ortaya çıktı! "Oran ne kadar olmalı?" diye soruldu, günler kala son ankette 'yüzde 75' detayı...

Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken, milyonların aylardır merak ettiği "Asgari ücrete ne kadar zam olacak?" sorusunun yanıtının belli olmasına artık en fazla iki hafta gibi bir süre kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin aynı masada yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi vatandaşa 'zam beklentisi' soruldu. Yapılan anket çalışmasının sonuçları ise dikkat çekti. İşte vatandaşın asgari ücret zam beklentisi...

Asgari ücret zammı için gözler 16 Aralık Pazartesi yapılacak ikinci zam toplantısına çevrildi. Rakamların ilk kez masaya getirileceği toplantı öncesi işveren ve işçi kesiminin zam talebi merak konusu oldu.

TİSK'İN TEKLİFİ PAZARTESİ MASAYA GELEBİLİR

Hafta başında yapılacak kritik toplantıda işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in teklifiyle ilk rakamın kamuoyuna yansıması bekleniyor.

SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

Yapılacak toplantıların neticesinde alınacak zam kararının Beştepe'ye götürülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması; son bir dokunuşla Erdoğan'ın süreç sonunda 2025 asgari ücret zammını ay sonuna kadar duyurması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, zam pazarlığının sürdüğü toplantıların yanında bir de sokağın nabzı tutuluyor.

VATANDAŞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?

Herkesin aylardır merakla beklediği asgari ücret zammı vatandaşa soruldu. Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4.539 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada "Sizce asgari ücrete yüzde kaç zam olmalı?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 75 VE ÜZERİNDE BİR ZAM BEKLEYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma sonuçlarına göre; vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında. Katılımcıların yüzde 35,6’sı ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Asgari ücrete yüzde 51 ila yüzde 74 arasında bir zam yapılması gerektiğini düşünenler toplumun yüzde 17,8’ini kapsıyor. Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 6,6 olarak araştırmaya yansıyor.

KADINLAR VE ERKEKLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin 2025 yılı asgari ücret zammı beklentilerinin farklı olduğu gözlemleniyor. Kadınların yüzde 47’si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünürken, erkeklerin yüzde 43,6’sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

EN YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ HANGİ YAŞ GRUBUNA AİT?

Asgari ücrete gelecek zammın yüzde 75 ve üzerinde olması gerektiğini düşünenler arasında, 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar en yoğun katılıma sahip (Yüzde 43,8). Onu 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar (yüzde 42,2) takip ederken, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin çoğunluğu (yüzde 38,9’u) asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 50 oranında bir zam olacağı beklentisinde.