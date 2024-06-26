Aşırı sıcaklarda mesai saatlerine 'serinlik' ayarı: O personel çalıştırılmayacak! Talimat Mansur Yavaş'tan

Başkentte etkili olan aşırı sıcaklar sonrası belediye personelinin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı.Hamile ya da emziren kadın çalışanlarla, kronik hastalığı bulunan personelin durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

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ÇALIŞMA SAATLERİNE 'SICAKLIK' AYARI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkentte etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle personelin çalışma koşullarına yönelik bazı tedbirler alınacak.

Buna göre, aşırı sıcak ortamlarda çalışan personelin zorunlu ve acil durumlar hariç daha serin saatlerde çalışmasına imkan verilecek ve hamile ya da emziren kadın çalışanlarla kronik hastalığı bulunan personelin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

TALİMAT MANSUR YAVAŞ'TAN

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yayınlanan genelge doğrultusunda, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda faaliyet gösteren personelin çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenecek.

KLİMA ÖNLEMİ DE ALINACAK

Sıcak havaların, çalışma performansını düşürebileceği ve dikkat dağınıklığı, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlara neden olarak, iş kazalarının oluşma riskini artırabileceği ifade edilen genelgede, personelin aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması açısından tedbir alınması istendi.

Ayrıca çalışanlar sık sık su içmeye teşvik edilecek ve kapalı ortamda çalışan personelin klimadan kaynaklı rahatsızlık yaşamaması için önlem alınacak. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





