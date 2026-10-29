'Asla tıklamayın' Vatandaşa sahte e-Devlet tuzağı

1 Kasım itibarıyla sosyal medya için yaş doğrulaması gelirken 15 yaş altı profil oluşturamayacak. Ancak üstü içinse yeni bir tehlikenin patlak verdiği öğrenildi. Doğrulama yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmasına rağmen, dolandırıcılar, sahte linklerle tuzak kurmaya başladı.

"TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Show Haber'de konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Sahte SMS'ler, e-postalar ve sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla vatandaşlarımızı tuzağa düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Kırık "Aman vatandaşlarımız çok dikkat etsinler" uyarısında bulundu.

1 Kasım'da uygulanmaya başlanılacak olan çocuklara sosyal medya yasağında yaş doğrulaması olacağı aktarılırken e-Devlet üzerinden yapılacak olan o doğrulamayı dolandırıcıların fırsata çevirmiş durumda olduğu belirtildi. Siber korsanların telefona hesabınız kapanacak, yaş doğrulamanızı hemen yapın gibi mesajlar gönderebileceği aktarılırken buna karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

"AMAÇ ŞİFRELERİ, BİLGİLERİ ELE GEÇİRMEK"

Kırık "'Hemen e-Devlet'ten onaylamanız gerekiyor. İvedilikle bu işlemi gerçekleştirin. Yapmazsanız hesabınız kapatılacak, askıya alınacak' gibi korku panik SMS'leri gönderiyorlar. Amaç şifreleri, bilgileri ele geçirmek oluyor" dedi.

"GELEN LİNKLERİ ASLA TIKLAMAYIN"

Devamında Kırık "Sahte bir e-Devlet sitesine ya da sahte bir sosyal medya sayfasına yönlendirmiş oluyorlar. Biz kullanıcı adı şifremizi girdikten sonra da iki aşamalı doğrulama yoksa geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Uyarılarına devam eden Kırık "Özellikle çocuklara da hemen doğrulayın ücretsiz kredi kazanacaksınız, oyun kazanacaksınız gibi SMS'ler de gönderildiğini çok fazla görüyoruz. Gelen linkleri asla tıklamayın" ifadelerini kullandı.