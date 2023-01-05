ASTOR halka arz ne zaman, hangi bankalar işlem yapacak? ASTOR halka arz fiyatı ne kadar?

ASTOR halka arz ile ilgili detaylar merak ediliyor. ASTOR halka arz ne zaman? ASTOR halka arz fiyatı ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Payların halka arz sonrası Borsa İstanbul’da işlem göreceği Astor Enerji’nin SPK onaylı izahnamesi yayınlanarak, detaylar belli oldu.

ASTOR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor Enerji (ASTOR) TEB Yatırım Liderliğinde 11-12-13 Ocak tarihlerinde oransal dağıtım yöntemi ve 12,50 TL sabit fiyattan halka arz edecek. Şirket payları, #ASTOR kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul’da işlem görecek.

ASTOR HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Astor Enerji halka arz fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 12,50 TL olarak açıklandı.

Astor Enerji, halka arz edeceği ek satışlar dahil olmak üzere toplamda 210.000.000 adet payın tamamının satılması halinde, 2.625.000.000 TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ASTOR HALKA ARZ HANGİ BANKALAR İŞLEM YAPACAK?

Astor Enerji halka arzında, aşağıda yer alan banka ve aracı kurum üzerinden talepte bulunulabilecek;

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

