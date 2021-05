ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz için SPK'ya başvurdu!

Teknoloji şirketlerinden biri olan ATP, birçok şirket gibi halka arz süreci için ilk adımı attı. Hazırlıklarını tamamlayan ve SPK'ya başvuru yapan ATP, halka arz süreci hakkında açıklama yaptı.

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye’nin dinamik ve yenilikçi teknoloji şirketleri arasında yer alan ATP halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“ATP”) paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuruda bulunmuştur. SPK’ya sunulan taslak izahname ATP ve halka arzda konsorsiyum liderleri olarak görev alan İş Yatırım ve Ata Yatırım’ın kurumsal web sitelerinde yayınlanmıştır.

Küresel pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP, üç ana alanda faaliyet göstermektedir. Tradesoft markasıyla sermaye piyasalarında, kritik görevler üstlenen kapsamlı yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlamaktadır. ATP, Zenia markası ile konuk ağırlama sektöründe, 2020 yılı sonu itibarıyla 5 ülkede, 2.600 üzerinde lokasyonda, Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi dünyanın tanınmış restoran zincir markaları dahil toplam 365 farklı müşteriye yazılım çözümleri sunmaktadır. ATP Digital markası altında sunduğu danışmanlık hizmetleri ve yazılımları ile orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşümünü uçtan uca desteklemektedir. Global açılımını 2018 senesinde başlatan ATP, Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) şirketlerini kurmuştur. 2020 yılında da Çin’in TS (Shanghai) IT Co. Ltd. şirketinin %51 hissesini satın alarak, kendi geliştirdiği yazılım çözümleri ile Asya Pasifik pazarlarına girmiştir.