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ATP halka arz ne zaman? ATP'nin halka arz kodu nedir? Hisse fiyat aralığı belli oldu!

26.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATP halka arz ne zaman? yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ATP (Ata Teknoloji Platformları) yüzde 20 hissenin halka arz talep toplamaları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. İşte, ayrıntılar...

ATP halka arz ne zaman? ATP'nin halka arz kodu nedir? Hisse fiyat aralığı belli oldu!

Ata Grubu Ticari Bilgisayar Ağı halka arz SPK tarafından onaylandı. Ata Grubu Ticari 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arz talep toplaması işlemi 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. İşte, ayrıntılar...

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ata Grubu iştiraklerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı'nın yüzde 20 hissesinin sabit fiyatla halka arzında talep toplamaları 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde alınacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye artırımı yoluya halka arz edilecek 7.5 milyon lira nominal payın hisse başına 24 TL sabit fiyatla halka arzını onaylamıştı. ATP tarafından yapılan açıklamada, talep toplama işleminin 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, finansal borcu bulunmayan ATP'nin halka arzı yüzde 32.4'lük indirim ile gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 20 olacak ATP'nin payları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arza Ata Yatırım eş liderlik edecek.

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere kapsamlı yazılım ve hizmet sunuyor. Cirosunun yüzde 49'unu yurt dışındaki satış ve faaliyetlerden elde eden ATP geçen yıl 211.6 milyon TL toplam ciro elde etti. Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak gerçekleşecek.

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