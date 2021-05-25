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ATP halka arz ne zaman? İşte ATP halka arz kodu...

25.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından halka arz başvurusu yapılmıştı. Söz konusu başvuru onay aldı. Peki ATP halka arz ne zaman? İşte ATP halka arz kodu...

ATP halka arz ne zaman? İşte ATP halka arz kodu...

1997'de kurulan, lider teknoloji şirketlerinden biri olan ATP'nin; Türkiye, Çin, EMEA Bölgesinde 450'den fazla müşterisi bulunuyor. SPK'ya halka arz başvurusu yapan ATP'nin başvurusu olumlu sonuçlandı. Bunun üzerine ilgililer, ATP halka arz ne zaman? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte ATP halka arz kodu...

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN? ATP HALKA ARZ KODU NEDİR?

27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplayacak olan ATA Teknoloji Platformları'nın (ATP) yüzde 20'sinin halka arz edileceği açıklandı. Talep toplama sürecinin ise 27 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve 7.500.000 TL nominal değerli paylar halkın arzına sunulacak.

Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arzın ardından ATP'nin halka açıklık oranının yüzde 20 olacağı açıklandı. Söz konusu payların, 3 Haziran 2021'de Borsa İstanbul'da işlem görme sürecine başlaması beklentiler arasında yer alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ RESTORAN ZİNCİRLERİ, "ZENİA HERO" YAZILIMINI KULLANIYOR

ATP, Tradesoft markasıyla yazılım üretiyor. Bu yazılımları kullanan kurumlar arasında Türkiye'de 3 banka, 16 aracı kurum, 2 yatırım ortaklığı, 2 emeklilik şirketi ve 11 portföy yönetim şirketi yer alıyor. Aynı zamanda ATP, hızlı restoran zincirleri alanında Zenia Hero markası ile dijital ürünler sunmaktadır. 2020'nin ilk aylarında ATP tarafından pazara sunulan yazılımlar, 2020'nin sonuna doğru 2 bin 601 restoranda kullanılmaya başlandı. Zenia Hero yazılımlarını, faaliyetinde kullanan markalar arasında dünyaca ünlü restoran zincirleri de bulunuyor. Bunlar; Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro gibi küresel markalardır ve bu markaların dünya çapında bulunan yaklaşık 27 bin restoranı da ATP'ye geniş bir pazar kitlesi fırsatı sunmaktadır. Öte yandan Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli restoran zincirleri de Zenia Hero yazılımını tercih eden kurumlar arasında yer alıyor.

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Borsa İstanbul
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