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Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,6, AB ekonomisi ise yüzde 0,7 büyümüştü.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2 ve İspanya'da yüzde 0,6 artarken, Fransa'da yüzde 0,1 geriledi. İtalya ekonomisi ise aynı dönemde değişim göstermedi.

Yıllık bazda GSYH, İspanya'da yüzde 2,7, Almanya'da yüzde 1,2 ve İtalya'da yüzde 0,8 yükselirken, Fransa'da yüzde 0,1 düştü.

Üçüncü çeyrekte istihdam hem Avro Bölgesi'nde hem de AB'de önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.

İstihdam, geçen yılın aynı dönemine göre ise her iki bölgede de yüzde 0,4 artış gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi
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