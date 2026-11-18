Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4'e yükseldi. Tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Geçen yılın ekim ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyona en yüksek katkıyı 1,89 puanla enerji fiyatları yaptı. Enerjiyi 1,55 puanla hizmetler, 0,30 puanla enerji dışı sanayi ürünleri ve 0,29 puanla gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

AB'de de eylülde yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 4'e yükseldi. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,4 oldu. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,5 olarak ölçülmüştü.

Yıllık enflasyon ekimde Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 4,9, Belçika'da yüzde 5,2 ve İtalya'da yüzde 5,6 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,6 ile İsveç'te, en yüksek yıllık enflasyon ise yüzde 7 ile Romanya'da kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır