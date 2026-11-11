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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, şirketlerden gelen olumlu finansal beklentiler ve teknoloji hisselerindeki yükselişin desteğiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 662,82 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 10.831,22 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 26.648,25 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,5 yükselişle 52.035,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 8.348,86 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 20.042,30 puanda bulunuyor.

Şirketler tarafında Alman enerji teknolojileri şirketi Siemens Energy, bugün yaptığı açıklamada 2027 mali yılında karşılaştırılabilir gelirlerinin yüzde 14 ila 16 artmasını beklediğini bildirdi. Şirketin hisseleri, gelecek mali yıla ilişkin daha yüksek kar marjı beklentisi ve temettü artışı planının ardından açılış işlemlerinde yüzde 6,5 değer kazandı.

Avrupa'da teknoloji sektörü endeksi yüzde 1,7 yükselirken, elektrik ekipmanı üreticileri Schneider Electric ve Legrand'ın hisseleri yaklaşık yüzde 2,6 prim yaptı.

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
349.75
5.788.825.204,00
% 5.58
12:13
ASELS
346
4.810.079.889,50
% 2.67
12:13
THYAO
316.75
4.080.503.964,75
% 0.96
12:13
KCHOL
204.4
3.645.531.509,00
% -0.78
12:13
EREGL
32.14
2.974.155.103,08
% -1.17
12:13
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa
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