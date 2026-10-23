FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 6,6 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Basra Körfezi kaynaklı arz kesintilerinin küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasını sıkılaştırması ve kış öncesi tedarik endişelerinin artmasıyla haftalık bazda yüzde 6,6 yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 6,6 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 87,55 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 14.57'de cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 6,6 artarak 93,29 avroya çıktı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

ABD'nin ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik olası yeni bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haberler, arz kesintilerinin uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise İran'a yönelik saldırıların, ablukanın ve ekonomik yaptırımların Tahran yönetimini taviz vermeye zorlamasını umduklarını ancak uzun süreli çatışmaya da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

AVRUPA'DA GAZ DEPOLARININ DOLULUK ORANI YÜZDE 74,62 SEVİYESİNDE

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların sürmesi, bölgeden LNG sevkiyatlarının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizliği artırarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Orta Doğu'dan LNG sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 düşük seviyelerde kalırken, alternatif tedarikçilerin kaybedilen arzı kısa sürede karşılamakta sınırlı kapasiteye sahip olması küresel gaz piyasasındaki sıkılığı artırıyor.

Dünyanın en büyük iki LNG ithalat bölgesi Avrupa ve Asya arasında mevcut kargolar için rekabetin yoğunlaşması da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekliyor.

Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranı da mevsimsel ortalamanın altında seyretmeye devam ediyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 74,62 seviyesinde ölçüldü.

Depolardaki doluluk oranının düşük seyretmesi, Avrupa'nın kış öncesinde arz kesintilerini karşılayabilecek tamponunu daraltırken, yeni kesintilere ve ısınma talebindeki artışa karşı kırılganlığını artırıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
COP31 Başkanı Kurum: "Türkiye,yarının dünyasına imzasını atacak"COP31 Başkanı Kurum: "Türkiye,yarının dünyasına imzasını atacak"
Bakan Kacır: "Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor"Bakan Kacır: "Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor"

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.