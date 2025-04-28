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Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra... Elektrikleri gitti, tüm sistemler çöktü! Trafik, metro, havalimanı...

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Ufuk Dağ

Avrupa nadir görülen bir kaosla karşı karşıya kaldı. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaşanan büyük bir elektrik kesintisi milyonlarca insanı mağdur etti. Elde edilen raporlarda Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğu ifade ediliyor. Trafikte ışıklar nedeniyle karışıklık yaşandığı belirtilirken metro istasyonları boşaltıldı. Öte yandan kesintinin sebebi için yangın ihtimali konuşuluyor. İspanya ise çözüm için önümüzdeki 6 ila 10 saati işaret etti.

Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı olay sonrası İspanya'nın başkenti Madrid'teki Barajas Uluslararası Havalimanı da elektriksiz kaldı. Öte yandan iki ülkedeki telekomünikasyon ağı da elektrik kesintilerinden nasibini aldı. Hükümet kurumları, TSİ 13.30 sularında başlayan kesintinin kaynağını araştırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yaşanan elektrik kesintilerinin İspanya, Portekiz, Andorra ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşandığı bildirilirken, olayın nedeni henüz belirsizliğini koruyor. İber Yarımadası'ndaki ulusal elektrik şebekelerinin de etkilendiği öğrenildi.

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TELEFON HATLARI ÇALIŞMIYOR

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği geri getirmek için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

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İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, kesintiden Sevilla, Barselona ve Valensiya gibi büyük kentler etkilenirken ülke genelinde telefon hatlarının kesildiği söyleniyor.

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TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Elektrik kesintisi yüzünden Madrid'teki düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası ertelendi.
İspanya'daki ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin yerel saatler 12.30'da başladığını ve 'trenlerin durduğunu' açıkladı. Şirket ayrıca hiçbir istasyonda trenlerin kalkışının sağlanamadığını belirtti.

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SEBEBİ YANGIN MI?

Euronews'te yer alan habere göre, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric dağında, Perpignan ile doğu Narbonne arasında çıkan yangının bölgedeki yüksek gerilim hattına zarar vermesinin bir olası neden olduğu düşünülüyor.

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KADEMELİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Ülke genelinde elektrik kesintisinin sürdüğü İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Portekiz
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