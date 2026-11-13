Avrupa'nın sanayi devleri küçülüyor!! Yüz binlerce kişi işini kaybedecek

Avrupa'da ekonomik sıkıntılar ve küresel rekabetin etkisiyle işten çıkarma kararları peş peşe geliyor. Otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri Volkswagen, Bosch, Renault ve Schaeffler'in açıkladığı küçülme planları binlerce çalışanı kapsıyor. Volkswagen'in 2030 yılına kadar 100 bin, Bosch'un ise 13 bini aşkın kişiyi kapsayan planı, Avrupa'daki istihdam daralmasının boyutunu gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı gümrük tarifeleri, Çinli üreticilerin küresel pazardaki ağırlığını artırması ve yapay zeka yatırımları şirketlerin çalışma modellerini değiştiriyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkileri ve zayıflayan iç talep de bu süreci hızlandırıyor. Otomotivden bankacılığa, havacılıktan teknolojiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler maliyetlerini azaltmak için kapsamlı yeniden yapılanma adımları atıyor.

VOLKSWAGEN, BOSCH, RENAULT VE SCHAEFFLER'DEN KÜÇÜLME HAMLESİ

Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm, büyük üreticilerin istihdam kararlarına doğrudan yansıyor. Elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi ve üretim giderlerinin yükselmesi, şirketleri kadrolarını yeniden düzenlemeye itiyor.

Volkswagen, 2030 yılına kadar 100 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlarken dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch'un işten çıkarma planı 13 bini aşkın kişiyi kapsıyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault da küresel mühendislik kadrosunu iki yıl içerisinde yüzde 15 ila yüzde 20 küçülterek 2 bin 400 çalışanı işten çıkarmayı hedefliyor. Şirket, operasyonlarında Çinli üreticilerin düşük maliyetli modellerini örnek alacağını açıkladı.

Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler ise elektrikli araç pazarındaki dönüşümün yavaşlaması ve kâr marjlarının gerilemesi nedeniyle 3 Kasım'da Avrupa genelinde 3 bin 460 kişinin işine son verileceğini duyurdu.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİN İŞ GÜCÜ İHTİYACINI DEĞİŞTİRİYOR

Avrupa'daki istihdam kaybının arkasında yalnızca ekonomik koşullar bulunmuyor. Şirketler, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak daha az çalışanla faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle başlangıç seviyesindeki görevler ve idari işler, dijital sistemlerin devreye alınmasıyla dönüşüyor.

Ekonomi araştırma enstitülerinin gerçekleştirdiği son anketler, Avrupa'daki şirketlerin önemli bir bölümünün yapay zeka kullanımı nedeniyle önümüzdeki dönemde çalışan sayısını azaltmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlar da bu teknolojilerin işletmeler için maliyetleri düşüren ve operasyonel verimliliği yükselten önemli bir araca dönüştüğünü belirtiyor.

AVRUPA SANAYİSİNDE BİNLERCE KİŞİLİK KÜÇÜLME

Otomotiv dışındaki sanayi kuruluşlarında da yüksek sayıda çalışanı kapsayan kararlar alınıyor. Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn 30 bin, Thyssenkrupp 11 bin, otomotiv tedarikçisi ZF Friedrichshafen ise 14 bine varan istihdam azaltımı planlıyor.

İsviçre merkezli lojistik şirketi Kuehne+Nagel, kapasite fazlası ve jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle 3 Mart'ta dünya genelinde 2 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

İngiliz gıda ve konaklama şirketi Whitbread, restoran ağını yeniden düzenleme ve giderlerini azaltma hedefiyle nisan ayında Birleşik Krallık ve İrlanda'da 3 bin 800 kişinin işine son vereceğini bildirdi.

Romanya merkezli enerji şirketi Complexul Energetic Oltenia, karbondan arındırma ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 29 Nisan'da 1700 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

ENERJİ VE GEMİ İNŞA SANAYİSİNDE DE İŞTEN ÇIKARMALAR VAR

Romanya'da faaliyet gösteren Damen Shipyards Mangalia tersanesi de ekonomik zorluklar nedeniyle 6 Mayıs'ta 1011 işçinin işine son verileceğini açıkladı.

BANKACILIK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE KADROLAR DARALIYOR

İşten çıkarma kararları finans sektöründe de kendisini gösteriyor. Birleşik Krallık merkezli çok uluslu banka Standard Chartered, yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçiş kapsamında 19 Mayıs'ta küresel operasyonlarında 7 bin pozisyonu kaldıracağını açıkladı.

Almanya merkezli sigorta grubu Allianz Partners, operasyonlarında otomasyon ve yapay zeka kullanımını artırma gerekçesiyle 8 Temmuz'da 1800 çalışanı etkileyecek bir küçülme programı duyurdu.

İngiliz bankası Barclays, 22 Ekim'de yapay zeka sistemlerinin kullanımını artırarak operasyon ve arka ofis birimlerinde dünya genelinde 5 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

TELEKOMÜNİKASYON VE YEMEK HİZMETLERİNDE DE KÜÇÜLME VAR

Polonya merkezli çevrim içi yemek sipariş platformu Pyszne.pl (Just Eat Takeaway), operasyonlarını küçültme ve verimliliği artırma kararı doğrultusunda 16 Temmuz'da 5 bin pozisyonu tasfiye edeceğini bildirdi.

Telekomünikasyon sektöründe de önemli değişiklikler yaşanıyor. Almanya'nın önde gelen operatörlerinden O2 Telefonica, 18 Temmuz'da 1100 çalışanın işine son vereceğini ve 60 mağazasını kapatacağını duyurdu. Şirketin yapısal dönüşümünden toplamda 1400 pozisyon etkilenecek.

Vodafone ise küresel yeniden yapılanma kapsamında 27 Temmuz'da Avrupa operasyonları da dahil olmak üzere 1200 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin Almanya'da gelecek iki yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin daha işine son vermeyi planladığı bildirildi.

Fransız yemek hizmetleri ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 26 Ağustos'ta 1100 çalışanı kapsayan kadro daraltma sürecini başlattı.

KLM'NİN KARARI İŞTEN ÇIKARMA DALGASININ SON HALKASI OLDU

Avrupa'daki küçülme dalgasının son örneklerinden biri ise havacılık sektöründen geldi. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek 5 Kasım'da operasyonel giderlerini azaltmak için ilk aşamada 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır