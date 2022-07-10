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Ayçiçek yağı fiyatları yükselirken üreticiden iyi haber geldi! Hasat zamanı geldi çattı! Rekolte yüz güldürdü

10.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam üstüne zam gelirken vatandaşın en çok merak ettiği ‘yağ fiyatları ne zaman düşecek’ sorusu oldu. Mutfağın demirbaşlarından Ayçiçek yağı için bu kez Adana’dan sevindiren bir haber geldi. Hasat zamanını kısa bir süre kala sektör temsilcileri rekoltelere ilişkin umut veren rakamları vatandaşla paylaştı.

Ayçiçek yağı fiyatları yükselirken üreticiden iyi haber geldi! Hasat zamanı geldi çattı! Rekolte yüz güldürdü

Rusya ile Ukrayna savaşı ve fırsatçılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda 5 litre fiyatı bir anda 200 liraya dayanan Ayçiçek yağı fiyatları için sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Uluslararası piyasada ham Ayçiçek yağının tonu 2150 bin dolara yükseldikten sonra son dönemde talep yetersizliğinden dolayı fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşanmış ve 1500 dolarlara kadar çekilmişti. Bu gelişme sonrasında yeni fiyatlarla yapılan ithalatla iç pazarda raf fiyatlarında da bir gerileme bekleniyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde hasat zamanına kısa bir süre kala Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından (TMO) dikkat çeken bir karar alındı. TMO, iki firma aracılığıyla 18 bin ton yağ ihalesi gerçekleştirileceğini açıkladı. Temin edilecek olan Ayçiçek yağının uluslararası piyasadan yaklaşık 90 dolar daha yüksek fiyatla, bin 489 dolardan alımı yapıldı. Karar sonrasında kurum Ayçiçek yağı fiyatlarına zam yaptı. TMO, daha önce 129 liraya satışa sunduğu 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatını 135 liraya çıkardı.

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AYÇİÇEĞİ İÇİN HASAT ZAMANI

Tüm bu gelişmelerin ardından hasat zamanı kapıyı çaldı ve Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Adana'dan bu kez sevindiren bir haber geldi. Bu yıl yağışlar sayesinde yüksek verim beklenen ayçiçeğinde hasada kısa bir süre sonra başlanması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 3,5 milyon ton yağlı tohum üretimi olduğunu ve bunun 2 milyon tonunu ayçiçeğinin oluşturduğunu söyledi.

Adana'da en çok ayçiçeği ekim alanının yaklaşık 150 bin dekar ile Ceyhan ilçesinde bulunduğunu vurgulayan Tekin, kentte yağışların beklenenden daha iyi olmasının verime de olumlu yansıdığını belirtti. Tekin, Adana'nın toplam üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinin ekiliş alanı her yıl artarak devam etmekte. Geçen yıl 650 bin dekar alanda ayçiçeği ekimimiz varken bu yıl yaklaşık 700 bin dekar üretim alanımız var. Buradan da yaklaşık 220 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl yağışlar zamanlı olduğu için ayçiçeğimizde verim geçmiş senelere göre daha iyi. Dönüme ortalama 300-350 kilogram civarında verim alıyoruz. Bu verimin bu yıl biraz daha artacağını düşünüyoruz çünkü bu yıl ayçiçeği daha büyük ve dolgun. İnşallah bu yıl çiftçimiz, iyi bir üretim sezonu geçirecektir."

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ÜRETİCİNİN ‘BUĞDAY MI, AYÇİÇEK Mİ?’ İKİLEMİ

Tekin, ayçiçeğinin su, gübre ve ilaç kullanımı olmadığı için maliyetinin düşük olması nedeniyle üreticiler tarafından tercih edildiğini söyledi. Adana'da ayçiçeğinin özellikle kıraç arazilerde ekiminin yapıldığını dile getiren Tekin, "Buğdayla münavebe ürün olarak tercih edilmekte. Çiftçilerimizin buğdaya göre daha karlı bir ürün olmasının kaynağı ayçiçeği ekimini arttırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı da ayçiçeği bölgemizde özellikle kıraç alanlarda tercih ediliyor. Bunun dışında ayçiçeği ülkemizde hem ham yağ açığını kapatmakta hem de posasından hayvan yemi yapılmakta ve protein oranı yüksek olduğu için de tercih edilmektedir." diye konuştu.

Çiftçi İbrahim Tekdal da ürününü bir ay sonra hasat etmeye başlayacağını, verimin beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi. Fiyatların da istedikleri gibi olması halinde ürünün bu yıl yüzlerini güldüreceğini ifade eden Tekdal, gelecek yıl da ayçiçeği ekeceğini kaydetti.

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