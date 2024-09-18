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  4. Ayda 25 lira maaş ve diploma veren iş için camiler vaaz vermeye başlayacak! Çırak yokluğu her tuşa bastırıyor... Antalya'da esnaf çaresiz kaldı!

Ayda 25 lira maaş ve diploma veren iş için camiler vaaz vermeye başlayacak! Çırak yokluğu her tuşa bastırıyor... Antalya'da esnaf çaresiz kaldı!

18.09.2024 14:58
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Turizm şehri Antalya'da 2 bin 500 küçük sanayi işletmecisi çırak sorunu ile mücadele ediyor. Antalya İl Müftülüğü, esnafın bu sorununa çözüm olarak vakit namazlarında cemaate çıraklık okulunun avantajlarını anlatmakta buldu. İş garantili çıraklık okulunun olumlu yanlarının anlatılacağı bu düzenleme için esnaf umutlu.

Gündeme sık sık yansıyan çırak bulamama problemleri Antalya'da da baş gösteriyor. Kentteki işletmeler özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın nüfusunun birkaç kat artması nedeniyle yoğun günler geçiriyor. Yoğun iş temposunda istihdama da ihtiyaç duyan sanayi esnafı, hem tam zamanlı çalışan hem de çırak bulmakta güçlük geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yıl önce hayata geçirdiği yeni düzenleme ile çıraklık okulundan mezun olanlara lise diploması verilmeye başlanmıştı. 2 bin 500 küçük sanayi işletmesine sahip olan Antalya'da ise Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimine daha çok çırak alınması için çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

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MÜFTÜDEN DESTEK İSTEDİ!

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, çıraklık okulundan mezun olan öğrencilerin eskiden olduğu gibi ortaokul mezunu olarak değil, lise diploması alacaklarının vatandaşa anlatılması için İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'dan destek istedi. Müftü Yalçınkaya, tüm camilerde özellikle cuma namazı öncesinde verilen vaazlarda her hafta çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemenin ve çıraklığın işletmeler ve öğrenciler için önemine ilişkin bilgi verilmesi yönünde çalışmayı tamamladı. Vatandaşa iş garantili çıraklık eğitimiyle ilgili vakit namazlarından ve cuma namazından önce vaazda, din görevlileri tarafından bilgi verileceği kararlaştırıldı.

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ÇIRAK İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Mehmet Öztürk, meslek liselerinin tam olarak teknik eleman ya da ara eleman sorununu çözemediğini söyledi. Yapılan düzenleme ile tam istedikleri gibi ara eleman yetiştirme ve istihdam etme imkanı yakaladıklarını belirten Öztürk, “İş alanlarında çok büyük teknik eleman sıkıntısı var. Yetişmiş teknik elemana ihtiyaç var. Lise diploması düzenlemesiyle birlikte vatandaşın yoğun olarak sanayiye çocuklarını göndermeyle ilgili engel kalkmış oldu. Sanayilerimize çırak gelmeye başladı. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 2 bin 500 işletmemiz, 1000 civarı çırağımız var. Genelde otomobil tamiri ve elektrik elektronik alanına ilgi var. 600-700 civarı çırağa ihtiyacımız var" dedi.

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ASGARİ ÜCRETİN 3'TE 1'İ KADAR PARA DA VERİLECEK

Çıraklık eğitimine başlayanların devlet destekli asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alacağı ve Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki yatılı yurtta da barınma ve diğer ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını belirten Başkan Öztürk, “Müftümüze de durumu anlattık. Çocuklarımızın sanayiye yönlendirilmesiyle ilgili destek istedik. Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya da camilerden vatandaşa bu durumun anlatılacağını söyledi" diye konuştu.

Sanayide otomobil tamiri işi yapan işletmeci Muammer Türkmen “Düzenlemeden sonra çırak artışımız oldu. 7-8 çırak ihtiyacım var. Şu anda 3 çırak yetiştiriyorum. Nereye giderse gitsin 20 bin liradan aşağı maaşı olmaz, kendini iyi yetiştirirse daha da yüksek alır" dedi.

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AİLELERİN ÖĞRENMESİ İÇİN VAAZ VERİLMEYE BAŞLANDI

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, vatandaşların bu türden konularda zaman zaman haberdar olamama ihtimalini düşünerek camilerden duyuru yapma konusunda destek olacaklarını söyledi. Müftü Yalçınkaya, “Konuyu tam olarak bilemeyen vatandaşlarımız çocuklarını çıraklık okuluna göndermek istemiyor. Çocuklarının ortaokul diplomasıyla kalacağını ve lise şartı olması nedeniyle ehliyet dahi alamayacağını düşünüyorlar. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık hem lise diploması alacaklar hem de meslek sahibi olacaklar. Cuma günleri Antalya merkezde 1,5 milyon vatandaş namaz için camilere gidiyor. Hem cuma günleri de hem de vakit namazlarında vaazlarımızda onlara bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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antalya Çırak
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