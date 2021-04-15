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Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz tarihi, hisse fiyat aralığı ve hangi bankadan talep toplayacağı açıklandı

15.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK geçtiğimiz hafta Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arz başvurusunu onaylamıştı. Aydem Enerji'den yapılan açıklamaya göre hisse fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin talep toplama işlemi ise birçok bankanın aracığı ile yapılacak. İşte Aydem Enerji halka arz detayları...

Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz tarihi, hisse fiyat aralığı ve hangi bankadan talep toplayacağı açıklandı

Türkiye’de enerji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçtiğimiz günlerde onaylandı.

AYDEM ENERJİ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

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Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL’ye çıkarılacak.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHİ

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye’nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

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Borsa İstanbul
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