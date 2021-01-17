Aydemir: 2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak

2020 yılında gayrimenkul sektörü açısından ilk 3 ayın biraz durgun başladığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sektöre de yansıdı. Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranları sektör için büyük bir can suyu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede 600 bin konutun satılmasına vesile oldu. Sektör için geçmişe göre baktığımızda 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 bin ile tarihinin en büyük konut satış istatistiklerini yakalandı. Sektör için parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçti. Konut kredi faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görmüş olduk. Konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda sektör için tekrar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 40 ARTACAK'

Salgının emlak sektöründe değişime sebep olduğunu belirten Aydemir, “Bunlardan bir tanesi, site konseptlerinin butik sitelere dönmesi. Vatandaşların müstakil evleri tercih etmesine sebep oldu. Önceden çalışan kesim olduğu için evlerde balkon veya ek odaya bakılmıyordu. Ancak büyük geniş balkonlu evler ve çalışma odasının olması gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki 2021 yılında sektör açısından baktığımızda inşaat maliyetleri yüzde 70’e kadar arttı. Doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkacak. Gayrimenkul alacakların şu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.