FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aydemir: 2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak

Aydemir: 2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2021 09:27 | Son Güncelleme

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı 2021 yılında yüzde 40 artacağı belirtildi.

Aydemir: 2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak

2020 yılında gayrimenkul sektörü açısından ilk 3 ayın biraz durgun başladığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sektöre de yansıdı. Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranları sektör için büyük bir can suyu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede 600 bin konutun satılmasına vesile oldu. Sektör için geçmişe göre baktığımızda 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 bin ile tarihinin en büyük konut satış istatistiklerini yakalandı. Sektör için parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçti. Konut kredi faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görmüş olduk. Konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda sektör için tekrar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 40 ARTACAK'

Salgının emlak sektöründe değişime sebep olduğunu belirten Aydemir, “Bunlardan bir tanesi, site konseptlerinin butik sitelere dönmesi. Vatandaşların müstakil evleri tercih etmesine sebep oldu. Önceden çalışan kesim olduğu için evlerde balkon veya ek odaya bakılmıyordu. Ancak büyük geniş balkonlu evler ve çalışma odasının olması gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki 2021 yılında sektör açısından baktığımızda inşaat maliyetleri yüzde 70’e kadar arttı. Doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkacak. Gayrimenkul alacakların şu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Konut kredilerinde psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Sektörün ve Türkiye’nin geleceği için konut kredi faizlerinin mutlaka yüzde 1’in altında olması gerekiyor. 2021 yılında da hükümetin bununla ilgili radikal kararlar alması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor. Faizlerin 1,60’lardan aşağılara çekilmesi gerekiyor. Şu anda döviz ve altın yatırımı yapanlar, gayrimenkulden daha az kâr etmiş oluyor. 2018-2019 konut fiyatlarıyla 2020-2021 konut fiyatlarını karşılaştırdıklarında bunun farkına varacaklardır. Yüzde 70’den fazla aldıkları konutlardan daha fazla gelir elde ettiklerini göreceklerdir. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi, yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacaktır. Çünkü birçok kişi şu anda alımını durdurmuş durumdadır. Dövizinin veya altının daha fazla değer kazanmasını bekliyor. Ancak kısa süreliğine de olsa konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesi, yastık altındaki altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

'ARSA, ARAZİ VE TARLA FİYATLARI DA 2021'DE YÜKSELİŞE GEÇECEK'

Bugüne kadar arsa, tarla, arazi fiyatlarında bir durağanlık söz konusu olduğunu belirten Aydemir, “Ondan önceki 15 yıllık süreçte, çok yoğun arsa ve arazi yatırımları yapılmıştı. 2020’de ise salgın ile birlikte arsa ve tarlalarla bir basamak insanların daha çok tercihi oldu. Çünkü insanlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmak istedi. 2021’de de insanlar daha çok bu tarz yatırımlara yönelecektir. O yüzden merkezlere yakın bölgelerdeki arsa ve arazi fiyatları yukarıya doğru seyredecektir” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu
4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü
4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte altının son fiyatı... 17 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitiyor? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitiyor? Bakan Selçuk açıkladı!
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Başvuru için son tarih yaklaşıyor! Vergi yapılandırma nasıl yapılır?
Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti
Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti
Emekli maaşı zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2021? Emekli zammı ne kadar oldu? 2021 ocak emekli zam oranı
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti e-Devlet’ten verilmeye başlandı
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.