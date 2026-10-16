Aydın'da son bir ayda konut satışları yüzde 24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Eylül ayında konut satış sayısı Ağustos ayına göre yüzde 24,28 artarak 2 bin 702 oldu. Aradan geçen bir ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 24 oranında azalarak 286 oldu.

Satış durumlarına bakıldığında ise 836 ev ilk el, bin 866 ev ikinci el, 108 işyeri ilk el, 178 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar 2 bin 390, ipotekli satışlar 312 oldu. İşyerinde de 277 diğer satış, 9 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Eylül ayında yabancılara yapılan satışlar ise 20 konut olarak gerçekleşti. Eylül ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 11 konut ile Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler 3 konut ile Almanya, birer konut ile Hollanda, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, İran, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır