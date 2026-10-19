FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Aydın’ın kayıtlı işgücü sayısı 96 bin oldu

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, kayıtlı işgücü sayısı 96 bin 679 oldu.

Aydın’ın kayıtlı işgücü sayısı 96 bin oldu

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Eylül 2026 verilerine göre Aydın genelinde toplam 36 bin 94 işyerinin 222 bin 485 çalışanı bulunuyor. 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle Aydın’da toplam 96 bin 679 kayıtlı işgücü bulunurken, 2026 Ocak-Eylül döneminde iş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 29 bin 239 açık iş ilanı alınırken, bu dönemde toplam 20 bin 564 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 27 bin 696, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 9 bin 384 olarak gerçekleşti.

Aydın’da 2026 Ocak-Eylül döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 461 kurs ve program açılırken, 5 bin 791 kişi bu faaliyetlerden yararlandı. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde aktif işgücü hizmetleri kapsamında yapılan toplam 684,3 milyon TL'lik ödemenin en büyük bölümünü ise İşgücü Uyum ve Gençlik Programları ile Toplum Yararına Programlar oluşturdu. Bu iki program için de toplam 640,1 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Aydın’ın kayıtlı işgücü sayısı 96 bin oldu 1

744 MİLYON İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YAPILDI

Aydın’da 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde pasif işgücü hizmetleri kapsamında işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği ve Ücret Garanti Fonu için toplam 14 bin 201 kişiye, yaklaşık 744 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik verilen hibe destekleri kapsamında 2026 yılı dördüncü döneminde başvuru yapan 5 engelli ve 9 eski hükümlü toplam 14 vatandaşın projeleri değerlendirilerek toplam 12 proje kabul edildi. 2026 Ocak-Eylül itibariyle 37 proje başvurusunun 30'u kabul edilirken, 7 proje de başlatıldı.

Aydın’daki organize sanayi bölgelerine bakıldığında ise toplam 379 firmada 19 bin 826 kişinin istihdamı sağlandı. Çalışan sayısı bakımından 5 bin 859 kişiyle ASTİM OSB ilk sırada yer alırken, Söke OSB’ye 3 bin 843, Aydın OSB’ye ise 3 bin 813 çalışan istihdam edildi.

AÇIK İŞ VE TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN MESLEKLER AÇIKLANDI

İşgücü piyasasının mevcut durumunu ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla her yıl yapılan İşgücü Piyasası Araştırmaları kapsamında açık işlerde turizm ve hizmet sektörü meslekleri öne çıkarken, eleman temininde güçlük yaşanan sektör ise imalat sanayii ve hizmet sektörü oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 625 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 625 bin liraya yükseldi
Kastamonu’da Eylül ayında 646 konut, 58 işyeri satıldıKastamonu’da Eylül ayında 646 konut, 58 işyeri satıldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.