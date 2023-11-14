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  4. Aylık gecikme faizi artırıldı mı, oranı ne oldu? 14 Kasım 2023 kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi Resmi Gazete'de

Aylık gecikme faizi artırıldı mı, oranı ne oldu? 14 Kasım 2023 kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi Resmi Gazete'de

14.11.2023 06:47 | Son Güncelleme:
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Kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi ile ilgili karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, aylık gecikme faizi artırıldı mı? 14 Kasım 2023 Salı Günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı ne oldu?

Aylık gecikme faizi artırıldı mı, oranı ne oldu? 14 Kasım 2023 kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi Resmi Gazete'de

Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde kaç olduğunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte 14 Kasım 2023 Salı Günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı...

2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

AYLIK GECİKME FAİZİ ARTIRILDI MI?

Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde artırıldı.

KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI NE OLDU?

Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE

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resmi gazete cumhurbaşkanı erdoğan
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