Aylık gecikme faizi artırıldı mı, oranı ne oldu? 14 Kasım 2023 kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi Resmi Gazete'de

Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde kaç olduğunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte 14 Kasım 2023 Salı Günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı...

AYLIK GECİKME FAİZİ ARTIRILDI MI?

Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde artırıldı.

KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI NE OLDU?

Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE









