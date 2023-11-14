Aylık gecikme faizi artırıldı mı, oranı ne oldu? 14 Kasım 2023 kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi Resmi Gazete'de

Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde kaç olduğunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte 14 Kasım 2023 Salı Günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı...
Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde artırıldı.
Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.