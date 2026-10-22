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AYM son noktayı koydu! Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı!

Anayasa Mahkemesi, eşi başka kurumda sözleşmeli çalışan sağlık personelinin üç yıl eş durumu tayini isteyememesini Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

AYM son noktayı koydu! Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı!
Cansu Çamcı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eşi başka bir kamu kurumunda sözleşmeli çalışan sözleşmeli sağlık personelinin ilk üç yıl aile birliği mazeretiyle yer değiştirememesini Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

22 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sözleşmeli sağlık personelinin eşinin kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu olarak çalışması şartına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

İtiraz konusu düzenleme, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alıyor.

EŞİN KAMUDA KADROLU STATÜDE ÇALIŞMASI ŞARTI ARANIYOR

Hükme göre sözleşmeli sağlık personeli, bulunduğu yerde belirli bir süre görev yaptıktan sonra aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği talebinde bulunabiliyor. Ancak düzenlemede bu imkandan yararlanabilmek için eşin kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde çalışması şartı aranıyor.

Hakkari 2. İdare Mahkemesi, bu şartın Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile özel hayatın ve aile hayatının korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi.

AYM son noktayı koydu! Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı! 1

AYM: DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli sağlık personelinin istihdam koşulları ile kamu hizmetinin gereklerini birlikte değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, sözleşmeli sağlık personelinin belirli bir yerde görev yapmasının sağlık hizmetlerinin planlanması ve sürekliliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Kararda eşin kadrolu kamu personeli olması durumunda yer değişikliği talebine imkan tanınmasının farklı istihdam statülerinden kaynaklanan koşullar dikkate alındığında nesnel ve makul bir temele dayandığı ifade edildi.

AYM son noktayı koydu! Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı! 2

AYM, düzenlemenin aile hayatına saygı hakkına yönelik ölçüsüz bir sınırlama oluşturmadığı ve eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna ulaştı. Anayasa Mahkemesi, 25 Haziran 2026 tarihinde verdiği kararla iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Üç üye ise çoğunluk kararına katılmadı.

Karşı oy gerekçesinde eşin kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmasına göre farklı uygulama yapılmasının aile birliği üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği savunuldu.

Karşı oy kullanan üyeler, düzenlemenin aile hayatına saygı hakkı ve eşitlik ilkesi yönünden Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

KARAR SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

AYM'nin iptal istemini reddetmesiyle söz konusu kanun hükmü yürürlükte kalmaya devam edecek.

Buna göre 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinde ilgili hükümde öngörülen eşin kadrolu kamu personeli olması şartı uygulanmayı sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa mahkemesi başkanı aym
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