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Bakan Albayrak duyurdu! Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu! Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin borçlarının 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.

Bakan Albayrak yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi borcu,

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Helal olsun millet zor durumda ama bu gunlerinde ustesinde gelicez insallah
ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN GİDİŞAT İYİ DEĞİL.
Çiftciler böyle düşünmüyor hep şikayet ediyorlar sayın Bakanım, bu geçmişten gelen bir kültürmü acaba çünküne açıklanan fiyatları beğeniyorlar nede destekleri..
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