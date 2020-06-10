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Bakan Albayrak: İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak." mesajını paylaştı.

Bakan Albayrak: İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu adamın eline alacaklarımın listesini verip markete gondermem... iki paket sigara alamaz... adam her gun yeni paket diyo kredi diyo düsük faiz diyo... ya ben bunun yasadigi ulkede yasamuyom yada bu baska binulkeden bahsesiyo... biride cıkıp demiyoki lan oglum sen ne ayaksın..!
Siz neden bahsediyorsunuz Sayın bakan 6.5 milyon aile borclarını ödeyemediği için varlık şirketlerinin elinde bu insanları kurtarmadığınız sürece hiç bir şey başarı sayılamaz çünkü bu insanlar hiç bir şeyden yararlanamıyor kendilerini terk edilmiş zavallılar olarak gördüğünüzü çok iyi biliyor seçime kadar sizi Allah a havale ediyorlar
canım benim yaaa :)))
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