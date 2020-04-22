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Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.

Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek açıklaması

Albayrak, “Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak.” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçi, destek,

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