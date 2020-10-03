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Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.

DHA

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