Bakan Bayraktar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"103 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi; milletimizin sarsılmaz iradesi, azmi ve vatan sevgisiyle geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bu mukaddes mirastan aldığımız ilhamla ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh kılmak için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"