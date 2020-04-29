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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı devreye alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı! Dijital Tarım Pazarı devreye alındı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından notlar;

Bu güzel haberi artık duyurmamız gerekiyordu. İnşallah devreye aldığımız dijital tarım pazarı ile çiftçimiz ürününe kolaylıkla müşteri bulabilecek. Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı,

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