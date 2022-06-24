Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih

Kamu işçilerine 2022 yılında yapılacak ek ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir” ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Böylece Resmi Gazete’de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

