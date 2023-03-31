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Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...

31.03.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını yanıtlayarak, "Mart ayında EYT için başvuranlar nisan ayında maaşlarını alacak, en geç mayıs ayında tamamlanacak." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...

'EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?' sorusu merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, Ülke TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Mart ayında EYT için başvuranlar nisan ayında maaşlarını alacak, en geç mayıs ayında tamamlanacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müraacat edenlerin maaşları ödenmiş olacak.

vedat

"HAK KAYBI OLMAYACAK"

  • Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma var. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden... Bağlandığı gün maaşlarını alacaklar. Ne ikramiyede ne maaşta hak kaybı var.

  • Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamını maaşlarını ödeyeceğiz.

  • Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik. Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır.
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maaş EYT

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