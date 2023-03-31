Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...

Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma var. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden... Bağlandığı gün maaşlarını alacaklar. Ne ikramiyede ne maaşta hak kaybı var.