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Bakan Bilgin duyurdu! Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

13.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjde geldi. Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

Bakan Bilgin duyurdu! Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca emekli için son dakika haberi geldi.

Bakanlığının Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir de müjde verdi.

Bakan Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

"EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
4 bin liradan aşağı emekli maaşı olmamalı
4 bin bu enflasyonda az kaldırmaz
sendemi bürütüs....!!yalan yalan....
hadi inşallah. yoksa 2000 TL ile yaşamak mümkün değil. Allah herkese yaşayabileceği ve refahı olacağı kararından azına muhtaç etmesin

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