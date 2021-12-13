Bakan Bilgin duyurdu! Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca emekli için son dakika haberi geldi.

Bakanlığının Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir de müjde verdi.

Bakan Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

"EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

