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Bakan Bolat: "Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu"

İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye ekonomisi ve istihdamı açısından çok önemli. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya ticaretinden yaklaşık 31 milyar dolarlık pay alıyor. Yeni merkezin dijital dönüşüm ve katma değerli üretim yoluyla ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak. Hazır giyimde kapasite kullanım oranı geçen yılın Eylül ayında yüzde 74,7 iken bu yıl yüzde 77,4’e yükseldi" dedi.

Bakan Bolat: "Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada merkezin birçok sektöre hizmet vereceğini belirten Bolat, "Bu sadece bir tekstil laboratuvarı değil; kimya, oyuncak, plastik ve birçok sektörü kapsayan büyük bir laboratuvar merkezi. 13 bin 200 metrekarelik bu komplekste yalnızca tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına değil, bütün ihracatçılarımıza hizmet verilecek. Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu. 2026 yılında tekstilde artış başladı. Türkiye olarak dünya hazır giyim ticaretinden yüzde 3 pay alıyor ve dünyada 8’inci sırada yer alıyoruz. Yeni merkezlerle ihraç ürünlerimize katma değer sağlayarak sektörümüzün başarısını daha da artıracağız" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİNDE 8’İNCİ SIRADA"

Bolat, "Bu sadece bir tekstil laboratuvarı değil; kimya, oyuncak, plastik, bütün birçok sektörleri kapsayan heybetli bir laboratuvar merkezi. 1998’de ilk bin, ilk iştiraki olarak 4 milyon lira sermayeyle kurulan bir tesis bugün 13 bin 200 metrekarelik bu muazzam komplekste, yerleşkede ihracatçılarımıza hizmet verecek. Yalnızca tekstil giyim ihracatçılarımıza değil, bütün ihracatçılarımıza hizmetler verecek. Tekstil giyimde 2023, 2024, 2025’teki ihracat ve istihdam azalması durdu. 2026’da tekstilde artış başladı. Hazır giyimde de başa baş yakın bir performans var, istihdam kaybı da olmadı. Türkiye’nin 860 bin kişiyle en büyük istihdam deposu tekstil giyim sektörü, halısı, ev tekstili de dahil. O yüzden bizim için kaşıkçı elması gibi kıymetli bir sektördür. Tekstil giyim dünya ticaretinde de çok önemli bir sektör. Rakamları çok büyük. Dünyada 626 milyar dolarlık hazır giyim sektörü var. Biz Türkiye olarak yüzde 3 pay alıyoruz, dünyada 8’inci sıradayız. Avrupa Birliği’nde de bazen 3 bazen 4 sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat: "Tekstil ve hazır giyimde ihracat ve istihdamdaki azalma durdu" 1

"TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ"

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya tekstil ve hammadde ihracatı da 269 milyar dolar. Her ikisini topladığımızda yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. 900 milyar dolarlık tekstil giyim dünya ticareti var. Biz buradan 31 milyar dolar pay aldık, kabaca. Yani yüzde 3’e denk geldi. Bunu inşallah el birliğiyle büyüteceğiz. İşte bugün bu açılışını yaptığımız Digital Dönüşüm Merkezi, İstanbul Moda Merkezi ve Ekoteks laboratuvarları ile ihraç ürünlerimize katma değer sağlayarak, onun birim kilogram değerinin artmasını sağlayarak bu başarıyı daha da pekiştireceğiz. Burada biz bakanlık olarak tekstil giyim sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza bütçemizin yüzde 60’ını DİİB ödemeleri kapsamında tahsis ederek destek vermeye devam ediyoruz. Bu yıl tekstil giyim sektöründeki iyileşmenin bir göstergesi de kapasite kullanma oranıdır. Geçen yıl Eylül’de yüzde 74,7 olan hazır giyimde kapasite kullanma oranı, bu yıl yüzde 77,4. Yaklaşık yüzde bazında 2,7 puan artış olmuş" şeklinde konuştu.

"TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE İŞÇİ BAŞINA DESTEK 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILDI"

KOSGEB destekleri ile ilgili bilgiler aktaran Bakan Bolat, "Hükümetimizin KOSGEB marifetiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı KOSGEB marifetiyle verdiği istihdamı koruma destekleri de bu anlamda gerçekten önemli bir vazife gördü, fonksiyon gördü. Bu yılın başında işçi başına, kişi başına 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Yine ihracatımızda tekstil giyim açısından baktığımızda ihracat beklenti endeksi bu yıl 4’üncü çeyrek için 3,8 puan artarak 100 seviyesine ulaşmış. Demek ki siparişlerin arttığının bu da bir delili oluyor. Bu da önemli bir gelişme. Katma değerli üretimi tekstil giyimde arttırma çabalarımızın en önemli enstrümanlarından birisi Ticaret Bakanlığımızın 2004’ten beri uygulamakta olduğu Turquality ve marka programları. Şu anda hazır giyimde 24, tekstilde 40 markamız desteklenmekte. Hazır giyim sektöründe de şu anda 3 proje destek almaya devam etmektedir. Yine Yeşil Mutabakata uyum anlamında da tekstil ve hammadde de 20, hazır giyim konfeksiyonda da 12 firmanın projeleri bunlardan yararlanmaktadır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ömer bolat
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