Bakan Dönmez açıkladı: Destek ödemesine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilerin uzun bir süredir beklediği, istihdamı ve üretimi arttırmak için gerekli şartları yerine getiren işletmelere verilecek toplam 350 milyon TL'lik destek ödemesine başlandığını açıkladı. Dönmez, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla madencilere müjdeli haberi verdi. İstihdamı ve üretimi arttırmak için gerekli şartları yerine getiren işletmelere ödenecek destek paketiyle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamalarda bulunan Dönmez, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibariyle başladık. Yılda, 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon TL'lik destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

