Bakan Göktaş duyurdu! 2027'de kreşlere teşvik paketi geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk bakım hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için 2027 yılında ilk kez teşvik paketi uygulanacağını açıkladı. Kamu ve özel sektörün kreş yatırımlarını artırmayı hedefleyen yeni destekle daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetlerine ulaşması amaçlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Göktaş, ailelerden çocuklara, gençlerden yaşlılara kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların sonuçlarını ve gelecek döneme ilişkin hedefleri paylaştı. Bakan, kreş teşvikinin yanı sıra doğum yardımları, Aile ve Gençlik Fonu, koruyucu aile hizmetleri ve sosyal destek programlarına ilişkin güncel verileri de açıkladı.

KREŞLERİN YAYGINLAŞMASI İÇİN İLK KEZ TEŞVİK UYGULANACAK

Çocuk bakım hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması için kamu ve özel sektör yatırımlarının destekleneceğini belirten Göktaş, 2027 yılında ilk kez kreşlere yönelik teşvik paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılması zorunlu hale getirilirken özel kreşlerin açılmasını kolaylaştıran uygulamalar da devreye alındı. Ayrıca 150 ve üzeri konut bulunan projelerde gündüz bakımevi açılması zorunluluğu getirildi.

Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesinde 697 kreş ve oyun odasının faaliyete geçirildiğini aktaran Göktaş, bakanlığın denetimindeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan toplam 76 bin 422 çocuğun yararlandığını bildirdi.

Yeni teşvik paketinin amacını açıklayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle buradan müjdesini de vermek isterim. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

AİLELERE 30,4 MİLYAR LİRALIK DOĞUM YARDIMI

Aile politikaları kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yenilikçi politikaların hayata geçirildiğini, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirildiğini belirtti.

2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında çalışan annelerin doğum izninin 24 haftaya, işçilerin babalık izninin ise 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlendiğini hatırlatan Göktaş, yeni doğum yardımı sistemiyle ailelere verilen desteğin artırıldığını ifade etti.

Bugüne kadar 1,4 milyon çocuk için toplam 30,4 milyar lira ödeme yapıldığını açıklayan Bakan, söz konusu ödemelerin yüzde 90'ının iki ve üzeri çocuk sahibi annelere yönelik düzenli desteklerden oluştuğunu bildirdi. Çocuklar beş yaşını doldurana kadar devam eden bu yardımların ailelere sağlanan katkıyı güçlendirdiğini belirtti.

Bakanlığın teşkilat yapısına ilişkin de bilgi veren Göktaş, bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş, denetim altında bulunan 2 bin 970 kuruluş ve 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hizmetlerin 86 milyon vatandaşa ulaştırıldığını kaydetti.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN 249 BİN 686 GENCE DESTEK

Gençlerin evlilik sürecinde desteklenmesi amacıyla yürütülen Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamının genişletildiğini belirten Göktaş, fon kapsamında gelir şartının esnetildiğini ve destek tutarlarının yaş gruplarına göre yeniden düzenlendiğini söyledi.

Buna göre 18-25 yaş aralığındaki çiftler için destek miktarı 250 bin liraya, 26-29 yaş grubundaki çiftler için ise 200 bin liraya yükseltildi. Bu yıl söz konusu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sının fondan yararlandığını açıklayan Göktaş, genç çiftlere 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği verildiğini bildirdi.

Fon kapsamında 25 bin 561 çocuğun dünyaya geldiğini aktaran Bakan, kasım ayı itibarıyla 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu.

Gençlere sunulan katkıların yalnızca maddi yardımlarla sınırlı olmadığını belirten Göktaş, evlilik yolunda rehberlik hizmeti verildiğini, İŞKUR ve sosyal konut projelerinde de genç çiftlere öncelik tanındığını ifade etti. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeraltı kaynaklarının gençlerin geleceği için değerlendirildiğini de vurguladı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUMA VE DESTEK HİZMETLERİ SÜRÜYOR

Çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen programların kapsamına ilişkin verileri paylaşan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle 199 bin 899 çocuğun kendi ailesinin yanında desteklendiğini açıkladı.

Okul Destek Projesi kapsamında SED hizmetinden yararlanan 44 bin 410 çocuğun akademik, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sunulduğunu belirten Bakan, koruyucu aile hizmetlerinin de önemli ölçüde genişletildiğini söyledi.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi sayesinde koruyucu aile hizmetinin son 25 yılda 22 kat artırıldığını aktaran Göktaş, bugün 11 bin 72 çocuğun koruyucu ailelerin yanında büyüdüğünü bildirdi. UNICEF'in umut vadeden projeler arasında gösterdiği hizmetin uluslararası alana da taşındığını ifade etti.

Acil korunma ihtiyacı bulunan çocukların kuruluşlara yerleştirilmeden doğrudan aile ortamına alınmasını sağlayan Geçici Koruyucu Aile Modeli'nin geçen yıl pilot olarak başlatıldığını belirten Göktaş, uygulamanın 81 ilde yaygınlaştırıldığını kaydetti. Bugüne kadar 21 bin 351 çocuğun evlat edindirme hizmetiyle ailelere kavuşturulduğunu, ebeveyn kaybı yaşayan 139 binden fazla çocuğun ise ihtiyaç duyduğu hizmetlerle buluşturulduğunu açıkladı.

Ev tipi bakım modeline dönüştürülen 1381 kuruluşta 15 bin 174 çocuğun bakım ve koruma altında olduğunu belirten Göktaş, bu yılın sonuna kadar 16, 2027 yılında ise 9 çocuk evleri sitesinin daha hizmete sunulacağını duyurdu.

67 BİN 136 GENÇ KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLDİ

Çocukların gelişimini destekleyen kültürel faaliyetlere de değinen Göktaş, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çocuk Bienali aracılığıyla çocukların ve ailelerin kitap ile sanatın zengin dünyasıyla buluşturulduğunu söyledi.

Koruma ve bakım altında yetişen gençlerin çalışma hayatına katılımına yönelik yürütülen faaliyetleri de paylaşan Bakan, bugüne kadar 67 bin 136 gencin kamu kurumlarında istihdam edildiğini açıkladı. İş hayatına geçiş sürecinde gençlerin desteklenmesi amacıyla 12 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verildiğini belirtti.

Aileleri tehdit eden bağımlılık türleriyle mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade eden Göktaş, Yeşilay işbirliğiyle 2,5 milyon kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

Çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik Çocuklar Güvende Programı kapsamında okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirildiğini, risk altındaki çocukların takip edilerek ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirildiğini belirten Göktaş, bu yıl 15 bin 374 çocuğun izlemeye alındığını, risk altında bulunan 5 bin 134 çocuk için koruyucu önlemlerin uygulandığını açıkladı. Çocukları olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik denetimlerde ise bugüne kadar 3 bin 306 zararlı içeriğe müdahale edildiğini kaydetti.

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE 11 MİLYAR LİRA AYRILDI

Bakanlığın 2027 yılı bütçesinde kadınlara yönelik hizmetler için ayrılan kaynağın da artırıldığını belirten Göktaş, kadınların güçlendirilmesine yönelik bütçenin yüzde 73 yükselerek 11 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinde ise yeni yatırımların planlandığını aktaran Göktaş, bu yıl altı huzurevinin hizmete açıldığını, 2027 yılında sekiz huzurevinin daha faaliyete geçirileceğini bildirdi.