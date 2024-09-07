Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' duyurusu: 'Yeni bir adım daha atacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Bakan Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu hizmetimizden de 3 bin 754 vatandaşımız faydalanıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık." dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞARTI ESNETİLDİ

Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ailesi ve gazilere hak temelli anlayışla sosyal hizmet sunduklarını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasını başlattık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvurularımızı almaya başladık. Fona bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz."

"Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız." diyen Göktaş, bunu çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır