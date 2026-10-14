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Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ ve DEAŞ'a 3 ilde operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezli yürütülen 4 ayrı operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ ve DEAŞ'a 3 ilde operasyon
Cansu Çamcı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezli 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek'in sosyal medyada yaptığı açıklama şu şekilde:

"FETÖ’NÜN HİÇBİR FİNANS AĞINA, HİÇBİR ÖRGÜTSEL FAALİYETİNE, HİÇBİR YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ!"

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; devletimizin bekasını, millî irademizi ve hukuk düzenimizi hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Bu kapsamda bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ’nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Bu kapsamda; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ABD’de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye’den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin FETÖ’nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın’da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2’si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu önemli soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, İl Emniyet Müdürlüklerimize, Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz."

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fetö Akın Gürlek
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