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  4. Bakan Işıkhan: ‘‘204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı’’

Bakan Işıkhan: ‘‘204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
04.08.2024 11:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum yapan çalışanlar, ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında kapsamında toplam 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: ‘‘204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı’’

Ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği'nden faydalanabilen doğum yapan çalışanlara, 2016 yılında 2024 yılı Haziran ayına kadar, toplam 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde belirtti.
Vedat Işıkhan, doğum yapan çalışanların başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabildiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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