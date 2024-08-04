Bakan Işıkhan: ‘‘204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı’’

Ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği'nden faydalanabilen doğum yapan çalışanlara, 2016 yılında 2024 yılı Haziran ayına kadar, toplam 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde belirtti.

Vedat Işıkhan, doğum yapan çalışanların başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, ücretsiz izin döneminde Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabildiklerini ifade etti.

Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz.



Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali… pic.twitter.com/Ba0yK6ln90 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 4, 2024