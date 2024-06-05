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Bakan Işıkhan açıkladı! SGK'ye personel alınacak: Başvuru tarihleri belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 10:30
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Başvuru tarihleri 5-14 Haziran arasında.

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK'ye personel alınacak: Başvuru tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Personellerin hangi alanlarda alınacağı da belirlendi. Personel alımı için 5-14 Haziran arasında başvuru yapılabilecek.

SGK’ye Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Detaylar ve başvuru işlemleri için “isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi kullanılacak.

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personel alımı sgk başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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