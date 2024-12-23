Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Perşembe veya cuma günü komisyonu toplayacağız

Türkiye'de milyonlarca kişinin ana gündem maddesi asgari ücrete yapılacak zam oranı oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılardan herhangi bir rakam çıkmazken, TÜRK-İŞ üçüncü toplantının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edildi. Bu talebin ardından gözler bu haftaya çevrildi.

ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesin merakla beklediği asgari ücret dördüncü toplantısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, bu hafta asgari ücretin açıklanacağını vurguladı.

"PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ KOMİSYONU TOPLAYACAĞIZ"

Işıkhan açıklamasında, "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerine yer verdi.