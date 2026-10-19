Bakan Işıkhan: "Dönüşümün maliyetini çalışanlarımızın omuzlarına yüklemeden ilerlemek durumundayız"

Bakan Işıkhan, ‘COP31'e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi' programına katıldı. Programda, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde, çalışma hayatında adil geçişin sağlanması ve sosyal taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu kapsamda İklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkileri, çalışanların dönüşüm sürecine uyumunun desteklenmesi, yeni beceriler kazanmalarının sağlanması ve istihdam kayıplarına karşı koruyucu mekanizmaların geliştirilmesine yönelik politika ve önerilerin değerlendirilmesi hedeflendi.

"BUGÜN PAYLAŞILACAK FİKİRLERİN ULUSAL ADİL GEÇİŞ STRATEJİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TEMEL TEŞKİL EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Programda konuşan Bakan Işıkhan, ‘COP31' temalı programa katılmaktan memnuniyetini belirterek, programın çalışma hayatının geleceği açısından önemli bir yol haritası olacağını kaydetti.

Işıkhan, gelecek ay Mardin'de yapılacak programda ‘Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin de tanıtılacağını belirterek, "Bugün bu panelde paylaşılacak fikirler, ortaya konacak tespitler ve ele alınacak hususların, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına ve toplumsal refaha etkilerini ele alan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi için önemli bir temel teşkil edeceğine inanıyorum. Hazırladığımız stratejiyle temel hedefimiz, yeşil ve dijital dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini önceden öngörmek, çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmasını desteklemek, istihdam kayıplarına karşı koruyucu mekanizmaları güçlendirmek ve dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni fırsatlardan toplumun bütün kesimlerinin adil biçimde yararlanmasını sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

Küresel ısınma, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele kapsamında yeşil dönüşümün öneminin arttığını kaydeden Işıkhan, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının çalışma hayatında da yeni kavram ve süreçleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

"ÇALIŞANLARIMIZIN DÖNÜŞÜME HAZIRLANMASI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün özellikle çevre kirliliğine yol açan ve yoğun kaynak kullanan sektörlerde önemli değişimleri beraberinde getirdiğini belirterek, adil geçişin günümüzün ve geleceğin öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Yeşil ve dijital dönüşümün üretim süreçlerini, çalışma biçimlerini ve mesleklerin gerektirdiği becerileri değiştirdiğini belirten Işıkhan, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zekâ gibi alanlarda yeni istihdam fırsatları ortaya çıkarken mevcut işlerin ve çalışma şartlarının da dönüştüğünü, özellikle yeni teknolojilere erişimi sınırlı çalışanlar, işletmeler ve belirli bölgelerin bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini dile getirdi. Işıkhan, "Temel gayemiz, bu geçiş sürecinin hiç kimseyi geride bırakmayacak şekilde adil bir sistemle yönetilmesi ve herkesin sürece uyum sağlamasını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasıdır. Çalışanlarımızın bu dönüşüme hazırlanması, iş ve gelir kaybı risklerinin azaltılması, insana yakışır işlerin desteklenmesi ve yeni fırsatlara erişimin güçlendirilmesi önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde çalışanların korunmasının ve sosyal adaletin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Temel gayemiz, bu geçiş sürecinin hiç kimseyi geride bırakmayacak bir şekilde adil bir sistemle yönetilmesi ve herkesin sürece uyum sağlamasını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasıdır. Çalışanlarımızın bu dönüşüme hazırlanması, iş ve gelir kaybı risklerinin azaltılması, insana yakışır işlerin desteklenmesi ve yeni fırsatlara erişimin güçlendirilmesi önceliğimizdir. Bizim anlayışımızda adil geçiş; aynı zamanda emeğin korunması, insan onurunun gözetilmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesidir. Dönüşümün maliyetini çalışanlarımızın omuzlarına yüklemeden, değişen meslekler karşısında onları yalnız bırakmadan, yeni beceriler ve yeni istihdam imkânlarıyla destekleyerek ilerlemek durumundayız" diye konuştu.

"MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUMUZ ARACILIĞIYLA DÖNÜŞÜMÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI YENİ MESLEKLERE İLİŞKİN STANDARTLAR GELİŞTİRİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, ülke gerçeklerini dikkate alarak, kapasite ve uyum gücünü göz ardı etmeden bütüncül ve proaktif bir yaklaşımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu anlamda İşgücü Piyasalarında Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Beceri Uyumunun Geliştirilmesi, Ulusal İstihdam Stratejimizin temel politika eksenlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Ulusal İstihdam Stratejimiz kapsamında, işgücümüzün yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerle donatılmasını, değişen mesleklerin ihtiyaçlarına uygun eğitim ve istihdam politikalarının geliştirilmesini ve özellikle dönüşümden etkilenme riski yüksek çalışanlarımızın istihdamda kalmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda; İŞKUR aracılığıyla yeşil işlere ve yeni mesleklere yönelik mesleki eğitimler düzenliyor, işgücümüzün değişen mesleki ihtiyaçlara uyumunu destekliyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz aracılığıyla dönüşümün ortaya çıkardığı yeni mesleklere ilişkin standartlar geliştiriyor, çalışanlarımızı, geleceğin işlerine ve becerilerine hazırlanmasını hedefliyoruz."

"ADİL GEÇİŞ SÜRECİNDE İSTİŞAREYİ VE SOSYAL DİYALOĞU GÜÇLENDİREN BİR YAKLAŞIMI SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Işıkhan, dönüşümün dengeli biçimde ilerleyebilmesi noktasında paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun daha da önem kazandığını vurgulayarak, "2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejimizi de sosyal taraflarımızın, ilgili kurumlarımızın, meslek kuruluşlarımızın ve akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırladık. Stratejimizin uygulanma sürecinde de izleme ve değerlendirme mekanizmalarımızı işletiyor, ilgili kurumlarımız ve çalışma hayatının paydaşlarıyla birlikte belirlediğimiz hedeflerin hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Adil geçiş sürecinde de aynı anlayışla, işçi ve işveren kuruluşlarımızın görüşlerini esas alan, istişareyi ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir yaklaşımı sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.

Çalışma hayatının geleceğinin sosyal tarafların katkısıyla şekillendirilmesi gerektiğini aktaran Işıkhan, yeşil dönüşümün çalışma barışı korunarak gerçekleştirilmesi için sendikalar, işveren örgütleri ve tüm paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasını ardından İklim Değişikliği ve İkiz Dönüşümün Çalışma Hayatına Etkileri Paneli' ile devam etti. Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak katılım sağladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır