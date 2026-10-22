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Bakan Işıkhan duyurdu: "Şehit ve gazilerimizin evlatlarına eğitim öğretim yardım ödemeleri yarın başlıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz şehitlerimizin emaneti evlatlarımız ile harp ve vazife malüllerimiz ve çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerini yarın itibarıyla gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir." dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu: "Şehit ve gazilerimizin evlatlarına eğitim öğretim yardım ödemeleri yarın başlıyor"

Bakan Işıkhan, Büro Memur-Sen tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, vatandaşın bir kamu kurumuna başvurduğunda gördüğü ilginin, aldığı doğru bilginin ve işinin zamanında sonuçlanmasının devletle kurduğu güvenin bağını güçlendirdiği belirtti.

Bakan Işıkhan duyurdu: "Şehit ve gazilerimizin evlatlarına eğitim öğretim yardım ödemeleri yarın başlıyor" 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ DUYURUSU

Bu güvenin oluşmasında Büro Memur-Sen üyelerinin emeği, bilgisi ve tecrübesinin belirleyici olduğunu söyleyen Işıkhan, "Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda görev yapan kardeşlerimiz, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminden sosyal güvenlik işlemlerine, mali ve idari hizmetlerden kurumlarımızın günlük işleyişine kadar pek çok alanda önemli sorumluluklar üstleniyor." dedi.

Işıkhan, çoğu zaman görünmeyen ancak devletin düzenli işlemesini mümkün kılan büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, bu hizmet kolunun büyüklüğünü rakamların da ortaya koyduğuna dikkati çekti.

"SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 77,96'YA YÜKSELDİ"

Temmuz 2026 verilerine göre, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda 355 binin üzerinde kamu görevlisi bulunduğu bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bunların yaklaşık 279 bini sendika üyesi. Büro Memur-Sen ise 126 bini aşan üye sayısıyla önemli bir temsil gücüne sahip. Bu tablo, sizlerin omuzlarındaki sorumluluğu da gösteriyor. Sendikalarımızı yalnızca talepleri dile getiren kuruluşlar olarak değil, çalışma hayatımızın çözüm üreten paydaşları olarak görüyoruz. Bir iş yerinde yaşanan sorunu ilk öğrenen, bir arkadaşımızın talebini ilk dinleyen, uygulamadaki aksaklığı ilk fark eden çoğu zaman sendika temsilcilerimizdir. Sahadan getirdiğiniz somut öneriler, birçok çalışanımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemelere katkı sunabilir. Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesi bugün önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Temmuz 2026 itibarıyla sendika üyesi kamu görevlilerimizin sayısı 2 milyon 403 bini aşmış, sendikalaşma oranı yüzde 77,96'ya yükselmiştir. Bu rakamlar, örgütlü temsilin kamu çalışma hayatındaki yerini açık şekilde ortaya koyuyor."

Bakan Işıkhan duyurdu: "Şehit ve gazilerimizin evlatlarına eğitim öğretim yardım ödemeleri yarın başlıyor" 2

"DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA, BECERİLERİ DE DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu görevlilerinin sendikal haklarının güçlendirilmesi bakımından tarihi adımlar attıklarını söyledi. 2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındığını hatırlatan Işıkhan, 2012'de 4688 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle toplu görüşmeden toplu sözleşme sistemine geçildiğini, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının müzakere edilmesinin daha güçlü hukuki zemine ulaştığını belirtti.

Meselenin yalnızca kazanılmış hakları korumak olmadığını, bu hakların uygulamada karşılık bulmasını sağlamayı ve değişen ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmeyi de hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme hükümlerinin kurumlarımızda doğru ve tutarlı uygulanmasını, çalışanlarımızın haklarına erişimini ve uygulamadaki tereddütlerin giderilmesini önemsiyoruz. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık. Önümüzdeki sene, 2028-2029 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini de inşallah kamu personelimize ve personel sistemimize katkılar vererek sürdüreceğiz. Personel sistemimizde geliştirmemiz gereken alanlar var. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerinin öngörülebilirliği, kariyer ve mesleki gelişim imkanları, kurumlar arasındaki uygulama farklılıkları ve çalışma huzuru gibi konuların çalışanlarımız açısından taşıdığı önemi biliyoruz. Kamu görevlilerimizin alım gücünün korunmasının, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesinin ve çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin taşıdığı önemin de farkındayız. Bu konuları, ekonomik istikrarı ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini de gözeten bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz."

'TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİ

Işıkhan, geçen haftalarda Kamu Personel Danışma Kurulu'nu icra ettiklerini vurgulayarak, uygulanabilir çözüm önerilerini geliştirmenin önemli olduğuna dikkati çekti.

Teknolojinin, kamu hizmetlerinin niteliğini hızla değiştirdiğini ifade eden Işıkhan, "Dijitalleşme ve yapay zeka, bazı işlemleri kolaylaştırırken kamu çalışanlarımızdan beklenen becerileri de dönüştürüyor. Bu değişimi çalışanlarımız için bir belirsizlik kaynağına değil, yeni mesleki imkanlara dönüştürmeliyiz. Hizmet içi eğitimleri, dijital yetkinlikleri ve mesleki gelişim fırsatlarını güçlendirmek ortak sorumluluğumuzdur. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, güçlü devlet anlayışımızın temel dayanaklarından biri nitelikli, liyakatli, motivasyonu yüksek ve geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanmış kamu personelimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunan, çalışanlarının emeğine değer veren bir kamu yönetimi anlayışını daha ileri taşımaya kararlı olduklarını aktaran Işıkhan, bugünkü eğitim programını bu nedenle son derece anlamlı bulduğunu kaydetti.

Sendikal mevzuatın, toplu sözleşmenin ve sendikal güvencelerin yanı sıra iletişim, kurumsal temsil, örgütlenme ve üye ilişkilerinin ele alınmasının, temsil görevlerinin niteliğini güçlendireceğini anlatan Işıkhan, "Sizlerden beklentimiz, sahadan gelen talepleri somut örneklerle karşılaşılan güçlüklerle ve çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşımanızdır. Bakanlık olarak biz de sendikalarımızla iletişimimizi sürdürecek, kamu çalışanlarımızın beklentilerini dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan duyurdu: "Şehit ve gazilerimizin evlatlarına eğitim öğretim yardım ödemeleri yarın başlıyor" 3

ÖĞRENİM YARDIMI ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Işıkhan, bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti evlatlarımız ile harp ve vazife malüllerimiz ve çocuklarına eğitim öğretim yardımı ödemelerini yarın itibarıyla gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir. Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun diyor, başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
burs öğrenci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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