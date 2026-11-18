Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalış göstererek %8,1 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam sayımız; bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi; istihdam oranımız ise %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 304 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise %52,6 olarak gerçekleşti.
Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz.
Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz"
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