Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalış göstererek %8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam sayımız; bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi; istihdam oranımız ise %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 304 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise %52,6 olarak gerçekleşti.

Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz.

Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz"