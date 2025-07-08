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Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ocak-haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,2 milyona yakın açık iş tespit ettik" dedi.

Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığı ile iş gücüne kazandırılan vatandaşların sayısını paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında şu sözleri kullandı:

Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı! 1

"İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Ocak-haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı! 2

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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