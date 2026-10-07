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Bakan Işıkhan: İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda 'Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri' gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri istişare edildi.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin iş gücü piyasalarında hayata geçirilen politikalarla son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Işıkhan, "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8’e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ DAHA KAPSAYICI BİR ÇALIŞMA HAYATI'

Merkez Bankası'nın 2025 yılı 3'üncü Enflasyon Raporun'un da çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırma konusunda önemli tespitler ortaya koyduğunu belirten Işıkhan "Raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine vurgu yapılıyor. Kadın istihdamını hedeflediğimiz İş Pozitif ve özellikle genç istihdamını desteklediğimiz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi programlar aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attık. Aktif iş gücü hizmetlerimiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza odaklanan politikalarımıza devam ediyoruz. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alıyoruz 1

'ULUSLARARASI UYGULAMALARI DİKKATE ALIYORUZ'

Bakan Işıkhan, bu yaklaşımın, Orta Vadeli Programla da doğrudan örtüştüğüne işaret ederek, "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, işgücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların iş gücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir" diye konuştu.

İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini söyleyen Işıkhan, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hâle getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alıyoruz 2

Güçlü bir iş gücü piyasasının; hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir anlayışla mümkün olduğuna inandığını kaydeden Işıkhan, toplantının çalışma hayatımız başta olmak üzere somut, hakkaniyetli, dengeli ve uygulanabilir sonuçlara vesile olmasını diledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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